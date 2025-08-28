Габриэль Бортолето: «Другович заслужил шанс проявить себя в «Формуле-1»
Пилот «Заубера» Габриэль Бортолето рассказал, что был бы рад видеть своего друга и соотечественника Фелипе Друговича в «Формуле-1».
Другович, который является резервным пилотом «Астон Мартин», считался претендентом на место в «Кадиллаке», однако в руководстве американской команды решили сделать ставку на опыт и подписали Серхио Переса и Валттери Боттаса.
«Это очень крупная компания, у которой есть свои цели. Так что явно не мне обсуждать их решения.
Тем не менее, Фелипе мой хороший друг и что он заслужил шанс проявить себя в «Формуле-1». Хотя полка еще ничего не кончено – может быть, он еще получит этот шанс.
Мне кажется, что каждый, кто выигрывает титул в «Формуле-2», должен получать шанс попробовать себя в «Формуле-1». Но, опять де, мы говорим об очень крупной компании, у которой есть свои причины сделать именно такой выбор пилотов», – рассказал Бортолето.
Кто лучший новичок «Ф-1» в 2025-м? Детальнейшее исследование нашего блогера