Габриэль Бортолето: «Другович заслужил шанс проявить себя в «Формуле-1»

Бортолето высказался о выборе пилотов «Кадиллаком».

Пилот «Заубера » Габриэль Бортолето рассказал, что был бы рад видеть своего друга и соотечественника Фелипе Друговича в «Формуле-1».

Другович, который является резервным пилотом «Астон Мартин», считался претендентом на место в «Кадиллаке », однако в руководстве американской команды решили сделать ставку на опыт и подписали Серхио Переса и Валттери Боттаса .

«Это очень крупная компания, у которой есть свои цели. Так что явно не мне обсуждать их решения.

Тем не менее, Фелипе мой хороший друг и что он заслужил шанс проявить себя в «Формуле-1». Хотя полка еще ничего не кончено – может быть, он еще получит этот шанс.

Мне кажется, что каждый, кто выигрывает титул в «Формуле-2», должен получать шанс попробовать себя в «Формуле-1». Но, опять де, мы говорим об очень крупной компании, у которой есть свои причины сделать именно такой выбор пилотов», – рассказал Бортолето.

