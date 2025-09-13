0

Алекс Данн – основной претендент на место в «Альпин» в 2026 году (ASJ)

Данн считается главным претендентом на место в «Альпин».

Резервный пилот и участник молодежной программы «Макларена» Алекс Данн может получить место в «Альпин» в следующем сезоне.

По информации японского Auto Sport, Данн в скором времени выступит за «Альпин» на тестах вместе с юниорами французской команды – Паулем Ароном и Арджуном Маини. На тестах будет использоваться болид двухлетней давности. Тесты же позволят «Альпин» оценить степень готовности Данна к выступлениям в «Ф-1».

При этом в «Макларене» не хотят расставаться с Данном и прекращать сотрудничество, так что переход в «Альпин» рассматривается исключительно как аренда – возможно, на два года. Поскольку в конце 2027 года истекает нынешний контракт Ландо Норриса.

В качестве альтернативных вариантов для «Альпин» упоминаются Фелипе Другович и Чжоу Гуаньюй. При этом, учитывая прогресс в последних гонках, не исключается и того, что «Альпин» продолжит сотрудничество с Франко Колапинто.

Уникальность лидерства Пиастри в «Ф-1»: 0 великих кругов. Но он попадет в историю – этими двумя обгонами

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: as-web.jp
logoФранко Колапинто
logoФормула-1
logoМакларен
Алекс Данн
logoАльпин
Арджун Маини
Пауль Арон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Джолион Палмер: «Переход в «Ред Булл» будет для Аджара рискованным, но если он мечтает о победах, рано или поздно ему придется решиться»
сегодня, 16:28
Льюис Хэмилтон: «Когда я справлялся не лучшим образом, Лауда говорил мне: «Задай жару этим засранцам!»
сегодня, 16:05
Дэвид Култхард об уходе Хорнера: «Многие думали, что «Макларен» не сможет функционировать без Рона Денниса. Но в этом году они выиграют оба титула»
4сегодня, 16:00
«Феррари» могут покинуть еще несколько инженеров из моторного подразделения (it.motorsport)
10сегодня, 15:44
Бывший пилот «Ф-1» Маккарти об Антонелли: «Медовый месяц подходит к концу, пришло время повзрослеть»
сегодня, 15:23
Стефано Доменикали об ударах Израиля по Катару: «Нет причин беспокоиться о Гран-при»
1сегодня, 14:56
Хэмилтон испытывал боль в ягодицах после Гран-при Италии
25сегодня, 14:45Видео
Ферстаппен завершил первую гонку на «Нордшляйфе» на 7-м месте в классе CUP3
10сегодня, 14:36
Льюис Хэмилтон: «Лауда не убеждал меня перейти в «Мерседес». Это был Росс Браун»
2сегодня, 14:28
Фредерик Вассер о новом моторном регламенте: «Всем участникам «Ф-1» предстоит сделать непростой выбор»
сегодня, 13:58
Ко всем новостям
Последние новости
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игоры Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27