Алекс Данн – основной претендент на место в «Альпин» в 2026 году (ASJ)

Данн считается главным претендентом на место в «Альпин».

Резервный пилот и участник молодежной программы «Макларена » Алекс Данн может получить место в «Альпин » в следующем сезоне.

По информации японского Auto Sport, Данн в скором времени выступит за «Альпин» на тестах вместе с юниорами французской команды – Паулем Ароном и Арджуном Маини. На тестах будет использоваться болид двухлетней давности. Тесты же позволят «Альпин» оценить степень готовности Данна к выступлениям в «Ф-1».

При этом в «Макларене» не хотят расставаться с Данном и прекращать сотрудничество, так что переход в «Альпин» рассматривается исключительно как аренда – возможно, на два года. Поскольку в конце 2027 года истекает нынешний контракт Ландо Норриса.

В качестве альтернативных вариантов для «Альпин» упоминаются Фелипе Другович и Чжоу Гуаньюй. При этом, учитывая прогресс в последних гонках, не исключается и того, что «Альпин» продолжит сотрудничество с Франко Колапинто .

