Алекс Данн – основной претендент на место в «Альпин» в 2026 году (ASJ)

Алекс Данн – основной претендент на место в «Альпин» в 2026 году
Резервный пилот и участник молодежной программы «Макларена» Алекс Данн может получить место в «Альпин» в следующем сезоне.
По информации японского Auto Sport, Данн в скором времени выступит за «Альпин» на тестах вместе с юниорами французской команды – Паулем Ароном и Арджуном Маини. На тестах будет использоваться болид двухлетней давности. Тесты же позволят «Альпин» оценить степень готовности Данна к выступлениям в «Ф-1».
При этом в «Макларене» не хотят расставаться с Данном и прекращать сотрудничество, так что переход в «Альпин» рассматривается исключительно как аренда – возможно, на два года. Поскольку в конце 2027 года истекает нынешний контракт Ландо Норриса.
В качестве альтернативных вариантов для «Альпин» упоминаются Фелипе Другович и Чжоу Гуаньюй. При этом, учитывая прогресс в последних гонках, не исключается и того, что «Альпин» продолжит сотрудничество с Франко Колапинто.
