Фредерик Вассер о новом моторном регламенте: «Всем участникам «Ф-1» предстоит сделать непростой выбор»

Вассер не видит проблемы в задержке обсуждения нового моторного регламента.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер рассказал о том, что спокойно воспринимает паузу в переговорах по новому моторному регламенту.

ФИА и производители обсуждают будущий переход «Формулы-1» на атмосферные, гибридные двигатели V8. Планируется использование синтетического топлива с нулевым уровнем выбросов CO2 и предкамерным зажиганием – для экономии топлива.

В то же время двигатель внутреннего сгорания будет работать в сочетании с гибридным компонентом мощностью 220-240 киловатт. По показателям электрической мощности этот двигатель будет уступать моторам, которые планируют использовать с 2026 года (350 кВт), но превосходить нынешние двигатели (120 кВт).

В данный момент загвоздкой стали сроки осуществления данного перехода. Как сообщалось ранее, «Ауди » и «Хонда » настаивают на том, чтобы регламент 2026 года действовал в течение оговоренных ранее пяти лет, и что переход на новую версию регламента с атмосферными двигателями нужно осуществить в 2031 году. В то же время «Ред Булл », «Кадиллак», «Феррари» и «Мерседес » не против осуществить переход раньше – либо в 2029, либо в 2030 году.

«В сравнении с ситуацией при предыдущей смене технического регламента, сейчас мы продвинулись заметно дальше. Мы обсуждаем ситуацию, поскольку всем участникам «Ф-1» предстоит сделать непростой выбор.

Думаю, что уже в скором времени мы сможем прийти к общему решению относительно будущего проекта, скажем так. При этом нам совершенно некуда спешить – нам не нужно принимать это решение сегодня или завтра.

При этом на базе «Феррари» все сосредоточены на подготовке к сезону-2026, и даже если мы завтра сможем договориться о будущем моторном регламенте, то мы в любом случае не начнем работу в этом направлении в ближайшем будущем.

Нам всем нужно сделать правильный выбор. Думаю, что в итоге мы все сможем прийти к соглашению – производители двигателей, ФИА, «Формула-1», – рассказал Вассер.

