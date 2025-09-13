  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фредерик Вассер о новом моторном регламенте: «Всем участникам «Ф-1» предстоит сделать непростой выбор»
0

Фредерик Вассер о новом моторном регламенте: «Всем участникам «Ф-1» предстоит сделать непростой выбор»

Вассер не видит проблемы в задержке обсуждения нового моторного регламента.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер рассказал о том, что спокойно воспринимает паузу в переговорах по новому моторному регламенту.

ФИА и производители обсуждают будущий переход «Формулы-1» на атмосферные, гибридные двигатели V8. Планируется использование синтетического топлива с нулевым уровнем выбросов CO2 и предкамерным зажиганием – для экономии топлива.

В то же время двигатель внутреннего сгорания будет работать в сочетании с гибридным компонентом мощностью 220-240 киловатт. По показателям электрической мощности этот двигатель будет уступать моторам, которые планируют использовать с 2026 года (350 кВт), но превосходить нынешние двигатели (120 кВт).

В данный момент загвоздкой стали сроки осуществления данного перехода. Как сообщалось ранее, «Ауди» и «Хонда» настаивают на том, чтобы регламент 2026 года действовал в течение оговоренных ранее пяти лет, и что переход на новую версию регламента с атмосферными двигателями нужно осуществить в 2031 году. В то же время «Ред Булл», «Кадиллак», «Феррари» и «Мерседес» не против осуществить переход раньше – либо в 2029, либо в 2030 году.

«В сравнении с ситуацией при предыдущей смене технического регламента, сейчас мы продвинулись заметно дальше. Мы обсуждаем ситуацию, поскольку всем участникам «Ф-1» предстоит сделать непростой выбор.

Думаю, что уже в скором времени мы сможем прийти к общему решению относительно будущего проекта, скажем так. При этом нам совершенно некуда спешить – нам не нужно принимать это решение сегодня или завтра.

При этом на базе «Феррари» все сосредоточены на подготовке к сезону-2026, и даже если мы завтра сможем договориться о будущем моторном регламенте, то мы в любом случае не начнем работу в этом направлении в ближайшем будущем.

Нам всем нужно сделать правильный выбор. Думаю, что в итоге мы все сможем прийти к соглашению – производители двигателей, ФИА, «Формула-1», – рассказал Вассер.

Уникальность лидерства Пиастри в «Ф-1»: 0 великих кругов. Но он попадет в историю – этими двумя обгонами

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФредерик Вассер
Кадиллак
logoФеррари
logoХонда
logoРед Булл
техника
logoАуди
logoМерседес
logoФормула-1
регламент
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Хэмилтон испытывал боль в ягодицах после Гран-при Италии
159 минут назадВидео
Ферстаппен завершил первую гонку на «Нордшляйфе» на 7-м месте в классе CUP3
118 минут назад
Льюис Хэмилтон: «Лауда не убеждал меня перейти в «Мерседес». Это был Росс Браун»
26 минут назад
MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Беццекки выиграл спринт, Алекс Маркес – 2-й, ди Джанантонио – 3-й, Марк Маркес упал
3сегодня, 13:33
Штраф Сайнса на Гран-при Нидерландов отменен после запроса «Уильямса»
5сегодня, 13:08
Нико Росберг: «По характеру Антонелли ближе к Норрису – он склонен сильнее переживать неудачи»
сегодня, 12:54
Тимо Глок о Ферстаппене на «Нордшляйфе»: «Некоторым джентльменам стоило бы поучиться у Макса»
сегодня, 12:33
Оливер Бермэн: «Хэмилтона может считать образцом для подражания для молодых гонщиков»
сегодня, 12:22
Фредерик Вассер: «Не нужно никого менять в «Феррари». Это начало эпохи»
2сегодня, 12:03
Перес и Боттас – сильнейший состав для новой команды «Ф-1» в истории по версии The Race
6сегодня, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игоры Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27