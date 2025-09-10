Флавио Бриаторе: «Решение по составу пилотов «Альпин» будет принято в ноябре»

Бриаторе обозначил даты принятия решения по составу пилотов.

Исполнительный консультант «Альпин» Флавио Бриаторе, который на данный момент осуществляет фактическое руководство командой, рассказал о том, когда будет принято решение по выбору напарника для Пьера Гасли, с которым недавно был подписан новый контракт.

Бриаторе отметил прогресс Франко Колапинто в последних гонках и допустил, что если аргентинец продолжит выступать на хорошем уровне и не будет допускать ошибок, он может сохранить свое место и в следующем сезоне.

«Нет, решение [о напарнике Гасли] пока не принято. Как я уже говорил, мне кажется, что в данный момент Франко Колапинто выступает хорошо. В последних гонках он стал выступать намного стабильнее, перестал ошибаться. Так что, возможно, им [напарником Гасли] станет сам Франко, посмотрим.

У нас есть еще 4-5 гонок, чтобы принять решение. Думаю, что решение по составу пилотов будет принято в ноябре», – рассказал Бриаторе.

