  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Флавио Бриаторе: «Решение по составу пилотов «Альпин» будет принято в ноябре»
0

Флавио Бриаторе: «Решение по составу пилотов «Альпин» будет принято в ноябре»

Бриаторе обозначил даты принятия решения по составу пилотов.

Исполнительный консультант «Альпин» Флавио Бриаторе, который на данный момент осуществляет фактическое руководство командой, рассказал о том, когда будет принято решение по выбору напарника для Пьера Гасли, с которым недавно был подписан новый контракт.

Бриаторе отметил прогресс Франко Колапинто в последних гонках и допустил, что если аргентинец продолжит выступать на хорошем уровне и не будет допускать ошибок, он может сохранить свое место и в следующем сезоне.

«Нет, решение [о напарнике Гасли] пока не принято. Как я уже говорил, мне кажется, что в данный момент Франко Колапинто выступает хорошо. В последних гонках он стал выступать намного стабильнее, перестал ошибаться. Так что, возможно, им [напарником Гасли] станет сам Франко, посмотрим.

У нас есть еще 4-5 гонок, чтобы принять решение. Думаю, что решение по составу пилотов будет принято в ноябре», – рассказал Бриаторе.

Кто лучший дебютант «Ф-1» в 2025-м? Выбирайте вы!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
logoФормула-1
logoФлавио Бриаторе
logoАльпин
logoФранко Колапинто
logoПьер Гасли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Стефано Доменикали: «Ферстаппен – в центре экосистемы «Ред Булл» и поможет команде вернуться на вершину»
21 минуту назад
Джонни Херберт: «Антонелли нужно справиться с давлением и перестать допускать глупые ошибки»
34 минуты назад
Тото Вольфф о «тяжелом периоде» с Хэмилтоном после сезона-2016: «Я сказал: «Ты лучший пилот, я хочу, чтобы ты остался в «Мерседесе» надолго»
749 минут назад
Рикардо Патрезе: «Леклер заслужил шанс попробовать выиграть титул с «Феррари»
5сегодня, 13:46
Тото Вольфф: «Прост сказал мне, что «Макларен» стравливал его с Сенной. Я чуть ли не до наивности открыт в общении с пилотами»
3сегодня, 13:45
Нико Росберг: «Возможно, Вольфф хочет немного надавить на Антонелли, но меня удивил его комментарий»
2сегодня, 13:21
Мартин Брандл: «Приятно, что Хэмилтон выглядел более счастливым в Монце»
сегодня, 13:04
Джонни Херберт: «На месте «Ред Булл» напарником Ферстаппена я бы сделал Бортолето»
4сегодня, 12:56
Ральф Шумахер: «Для меня победа Ферстаппена в Монце не стала большим сюрпризом»
сегодня, 12:35
Нико Росберг: «В «Мерседесе» мы с Хэмилтоном должны были работать сообща в случае риска проиграть гонку конкурентам»
1сегодня, 12:14
Ко всем новостям
Последние новости
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
вчера, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото