Габриэл Бортолето: «Алонсо – менеджер и друг, не босс»

Бортолето рассказал, как на него влияет Алонсо.

Пилот «Заубера » Габриэл Бортолето сообщил, как устроены его отношения с менеджером – звездой «Астон Мартин » Фернандо Алонсо .

«Пожалуй, назвал бы его менеджером и другом. Не боссом, потому что мы проводим время вместе, решаем вопросы вместе. Мои боссы – Маттиа [Бинотто ], Джонатан [Уитли] и парни из «Ауди ».

У Фернандо очень богатый опыт, большие знания об этом мире, так что он помогает мне со многими вещами – в карьере, да и не только. Фернандо очень помогает в плане пилотажа, адаптации в «Формуле-1», оказывает содействие с «Заубером».

У нас очень уважительные отношения. Иногда он берет меня с собой на самолете, а я потом подбрасывают его домой в Монако после посадки», – сказал Бортолето в подкасте Beyond the Grid.

