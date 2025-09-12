0

Габриэл Бортолето: «Алонсо – менеджер и друг, не босс»

Бортолето рассказал, как на него влияет Алонсо.

Пилот «Заубера» Габриэл Бортолето сообщил, как устроены его отношения с менеджером – звездой «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Пожалуй, назвал бы его менеджером и другом. Не боссом, потому что мы проводим время вместе, решаем вопросы вместе. Мои боссы – Маттиа [Бинотто], Джонатан [Уитли] и парни из «Ауди».

У Фернандо очень богатый опыт, большие знания об этом мире, так что он помогает мне со многими вещами – в карьере, да и не только. Фернандо очень помогает в плане пилотажа, адаптации в «Формуле-1», оказывает содействие с «Заубером».

У нас очень уважительные отношения. Иногда он берет меня с собой на самолете, а я потом подбрасывают его домой в Монако после посадки», – сказал Бортолето в подкасте Beyond the Grid.

Габриэл Бортолето: «Перед гонкой Алонсо сказал, что ему нужно получить от меня слипстрим»

Ферстаппен назвал Алонсо и Леклера лучшими по всем гоночным качествам. Макс не мог выбрать себя

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
