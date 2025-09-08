Габриэл Бортолето: «Перед гонкой Алонсо сказал, что ему нужно получить от меня слипстрим»

Бортолето рассказал о противостоянии с Алонсо в Монце.

Пилот «Заубера » поделился тем, как провел Гран-при Италии, где финишировал 8-м.

«Перед гонкой [Фернандо] Алонсо сказал, что ему нужно получить от меня слипстрим, что ему не хватало максимальной скорости и что он не собирается меня обгонять.

А затем на торможении перед въездом на пит-лейн я увидел позади много дыма. Я подумал, что меня сейчас снесут. Он [Алонсо] отлично заехал на пит-лейн, и его пит-стоп получился лучше.

Полагаю, он хотел провести андеркат против меня – и ему это удалось. Он отлично все сделал. Здорово заехал на пит-лейн. У меня же были проблемы, я немного промахнулся при заезде на пит-стоп – и команда не лучшим образом справилась с передним правым колесом. Надо признать, что отчасти это была моя вина», – сказал Бортолето .

