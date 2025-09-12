Лука ди Монтедземоло: «Бинотто справился бы лучше, если бы его оставили»

Бывший босс «Феррари» объяснил, в чем заключается проблема Скудерии.

Бывший босс «Феррари» и нынешний директор компании «Макларен» Лука ди Монтедземоло отметил, что частая смена руководства – одна из ключевых проблем команды из Маранелло.

«В «Феррари» я научился тому, что когда ты выигрываешь, нужно работать еще усерднее – а сейчас, когда они не побеждают, нужно трудиться даже в разы сильнее. Нужно выбирать правильных людей.

В мое время у меня было несколько хороших людей – кто-то на первом плане, кто-то на втором. [Маттиа] Бинотто справился бы лучше, если бы его оставили.

Постоянные изменения означают потерю одного из важнейших элементов – стабильности внутри команды. Если происходит изменение, то приходится начинать сначала. Многое нужно сделать.

[В «Феррари»] делают заявления, которые зачастую порождают завышенные ожидания. Сперва нужно показать результат, а потом делать заявления», – заявил ди Монтедземоло.

