Лука ди Монтедземоло: «У «Феррари» нет лидера»

«Феррари» не хватает сильного лидера, считает бывший босс команды.

Бывший босс команды «Феррари » и нынешний директор компании «Макларен» Лука ди Монтедземоло рассказал, в чем главная проблема современной Скудерии.

«Что печалит, так это видеть «Феррари» без лидера. Там нет должного руководства, я вижу, что команде не хватает сильной и полной решимости души», – отметил ди Монтедземоло.

Cуперсделка «Макларена»: продали имя за $100 млн в год и вписались в историю. Вся сумма – миллиард!

