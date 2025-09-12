Лука ди Монтедземоло: «У «Феррари» нет лидера»
«Феррари» не хватает сильного лидера, считает бывший босс команды.
Бывший босс команды «Феррари» и нынешний директор компании «Макларен» Лука ди Монтедземоло рассказал, в чем главная проблема современной Скудерии.
«Что печалит, так это видеть «Феррари» без лидера. Там нет должного руководства, я вижу, что команде не хватает сильной и полной решимости души», – отметил ди Монтедземоло.
Cуперсделка «Макларена»: продали имя за $100 млн в год и вписались в историю. Вся сумма – миллиард!
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Corriere dello Sport
