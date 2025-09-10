  • Спортс
  • Экс-механик «Ред Булл» Николас: «Сочувствую Норрису и Пиастри. Политика «двух первых номеров» изначально не сулила ничего хорошего»
1

Экс-механик «Ред Булл» Николас: «Сочувствую Норрису и Пиастри. Политика «двух первых номеров» изначально не сулила ничего хорошего»

Бывший механик «Ред Булл» раскритиковал подход «Макларена».

Блогер Калум Николас, многие годы работавший механиком в «Ред Булл», высказался о свисте болельщиков в адрес Ландо Норриса после размена позиций с напарником по «Макларену» Оскаром Пиастри на Гран-при Италии, а также о командных приказах.

«Сочувствую обоим пилотам «Макларена», но, должен сказать, эта политика «двух первых номеров» изначально не сулила им обоим ничего хорошего.

Ландо не сделал абсолютно ничего плохого, ему не повезло с пит-стопом (это гонки), а затем его освистали на подиуме из-за решения, которое принял пит-уолл. Такая ситуация кажется несправедливой.

Оскар не сделал абсолютно ничего плохого, проводил свою гонку и получил преимущество из-за фактора, который не был в его власти (это гонки), но затем ему пришлось отдать место, чтобы было «честно».

Честно? Это гонки! Везение и невезение – часть игры, я испытывал и то, и другое.

Мне не нравится идея командных приказов для того, чтобы «дезинфицировать» гонки. Это лишает спорт непредсказуемости.

Не могу представить, чтобы кто-то из чемпионов мира прошлого подчинился бы приказу в такой ситуации, однако понимаю, почему Оскар так поступил. Впереди длинный путь», – поделился мыслями Николас.

«Очень честно!» Марко посмеялся над тактикой «Макларена» в Монце

В рафинированном «Макларене» не могут даже эффектно поругаться. А вы тоже свистели бы Норрису?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
