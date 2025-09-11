  • Спортс
  • Лоран Мекьес о сезоне-2026: «В современной истории «Ф-1» только «Ред Булл» удалось построить команду с нуля и привести ее к победе в чемпионате»
Лоран Мекьес о сезоне-2026: «В современной истории «Ф-1» только «Ред Булл» удалось построить команду с нуля и привести ее к победе в чемпионате»

Мекьес уверен в перспективах «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес поделился мнением о перспективах команды в 2026 году, когда в «Формуле-1» начнет действовать новый технический регламент.

При этом со следующего сезона «Ред Булл» будет использовать двигатели собственного производства, разработкой которых занимается моторное подразделение «Ред Булл» при техническом партнерстве с «Фордом».

«Как я уже говорил, это действительно можно сравнить с восхождением на Эверест, но в «Ред Булл» по-особому смотрят на такие вещи. В «Ред Булл» знают, как покорять вершины. У нас есть все необходимое, чтобы как можно быстрее преодолеть этот путь. Хотя мы не питаем иллюзий – и не ждем, что начнем сходу побеждать в 2026 году.

Тем не менее, в современной истории «Формулы-1» только «Ред Булл» удалось построить команду с нуля и привести ее к победе в чемпионате. Так что я думаю, что только «Ред Булл» по силам сконструировать двигатель [не являясь изначально производителем]. Да, мы не ставим перед собой каких-то дедлайном, но мы способны на все», – рассказал Мекьес.

Cуперсделка «Макларена»: продали имя за $100 млн в год и вписались в историю. Вся сумма – миллиард!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
