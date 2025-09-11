  • Спортс
  «В гонках никогда в жизни так не нервничал». Ландо Норрис об участии в турнире по гольфу
«В гонках никогда в жизни так не нервничал». Ландо Норрис об участии в турнире по гольфу

Норрис пошутил о нервах в «Ф-1» и гольфе.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис принял участие в выставочном турнире BMW PGA Championship Pro-Am и высказался о волнении.

«В гольфе у меня нет высоких ожиданий.

Я люблю гольф. Для меня это возможность прийти сюда и посмотреть, как [профессиональный гольфист и друг Норриса Мэтт Фицпатрик] делает свое дело. Я очень уважаю этих ребят.

Когда сам начинаешь играть в гольф, понимаешь, насколько это тяжело. Надо уважать тех, кто показывает такой уровень, выигрывает титулы и все такое.

Тут много людей. В гонках я никогда в жизни так не нервничал», – признался британец в эфире Sky Sports.

Ландо также поделился мнением о лучшем гольфисте в «Формуле-1»:

«Это не я. Наверное, я играю больше всех, но это определенно не делает меня сильнее других.

Пожалуй, это Карлос [Сайнс]».

Ландо Норрис: «Правил папайи» больше нет. Их никогда не было»

Размен «Макларена» на Гран-при Италии – не абсурд, а новая командная тактика

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
