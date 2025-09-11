Габриэл Бортолето о 15 годах Хюлькенберга без подиума: «Никогда не считал это справедливым. Нико безумно быстр и мог достичь большего»

Бортолето считает нечестным, что Хюлькенберг попал в призы так поздно.

Пилот «Заубера » Габриэл Бортолето высказался об антирекорде по гонкам без подиумов, обладателем которого до Гран-при Великобритании был его напарник Нико Хюлькенберг .

«Он выступал в «Формуле-1» 15 лет. Он боролся ради того, чтобы завоевать первый подиум в карьере в этом году. А для меня справедливость очень важна.

И я никогда не считал, что его карьера сложилась справедливо: я действительно полагаю, что Нико мог достичь значительно большего, если бы находился в нужном месте, в хороших командах, которые бы его поддерживали. Не думаю, что у него это было.

Когда смотришь на человека вроде него, который выиграл «Формулу-3», выиграл «Формулу-2» (в тот момент GP2 – Спортс’’), потрясающе выступал в «Формуле-1» и не завоевал ни одного подиума, думаешь: «Это просто невозможно. Если он не попадает в призы, кто должен попадать?»

Когда он завоевал подиум, я был искренне счастлив, так как считал, что он этого заслуживает. Может, сам он не признается, но это наверняка было тяжело для него – 15 лет попыток без подиума.

Он безумно быстр. Он сильно подгоняет меня. Я не достиг бы нынешнего уровня в квалификациях и в гонках, если бы Нико меня не подгонял.

Я многому учусь у него, исследую его подход, анализирую данные и работаю над собой. И все складывается очень здорово, я бы сказал. Отличный сезон на данный момент.

Он пилотирует точно, быстро, допускает мало ошибок на круге. Когда смотришь на его круги, ощущение, что он практически всегда едет на пределе. Кроме того, даже в случае ошибок ему удается сохранить машину на трассе и не потерять много времени. А с болидами «Формулы-1» это непросто – впечатляет.

Он быстрейший напарник в моей карьере, пожалуй. Невозможно однажды проснуться и стать быстрым, но с Нико как будто так и было – он завоевал поул в свой дебютный сезон в Бразилии . Он всегда прекрасно выступал в квалификациях. В гонках тоже, но Нико называют квалифаером, поскольку это его отличало», – заявил бразилец в подкасте Beyond the Grid.

