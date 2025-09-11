  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Габриэл Бортолето о 15 годах Хюлькенберга без подиума: «Никогда не считал это справедливым. Нико безумно быстр и мог достичь большего»
0

Габриэл Бортолето о 15 годах Хюлькенберга без подиума: «Никогда не считал это справедливым. Нико безумно быстр и мог достичь большего»

Бортолето считает нечестным, что Хюлькенберг попал в призы так поздно.

Пилот «Заубера» Габриэл Бортолето высказался об антирекорде по гонкам без подиумов, обладателем которого до Гран-при Великобритании был его напарник Нико Хюлькенберг.

«Он выступал в «Формуле-1» 15 лет. Он боролся ради того, чтобы завоевать первый подиум в карьере в этом году. А для меня справедливость очень важна.

И я никогда не считал, что его карьера сложилась справедливо: я действительно полагаю, что Нико мог достичь значительно большего, если бы находился в нужном месте, в хороших командах, которые бы его поддерживали. Не думаю, что у него это было.

Когда смотришь на человека вроде него, который выиграл «Формулу-3», выиграл «Формулу-2» (в тот момент GP2 – Спортс’’), потрясающе выступал в «Формуле-1» и не завоевал ни одного подиума, думаешь: «Это просто невозможно. Если он не попадает в призы, кто должен попадать?»

Когда он завоевал подиум, я был искренне счастлив, так как считал, что он этого заслуживает. Может, сам он не признается, но это наверняка было тяжело для него – 15 лет попыток без подиума.

Он безумно быстр. Он сильно подгоняет меня. Я не достиг бы нынешнего уровня в квалификациях и в гонках, если бы Нико меня не подгонял.

Я многому учусь у него, исследую его подход, анализирую данные и работаю над собой. И все складывается очень здорово, я бы сказал. Отличный сезон на данный момент.

Он пилотирует точно, быстро, допускает мало ошибок на круге. Когда смотришь на его круги, ощущение, что он практически всегда едет на пределе. Кроме того, даже в случае ошибок ему удается сохранить машину на трассе и не потерять много времени. А с болидами «Формулы-1» это непросто – впечатляет.

Он быстрейший напарник в моей карьере, пожалуй. Невозможно однажды проснуться и стать быстрым, но с Нико как будто так и было – он завоевал поул в свой дебютный сезон в Бразилии. Он всегда прекрасно выступал в квалификациях. В гонках тоже, но Нико называют квалифаером, поскольку это его отличало», – заявил бразилец в подкасте Beyond the Grid.

27 удивительных фактов о первом подиуме Хюлькенберга. Чудо, вошедшее в историю💚

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
Гран-при Великобритании
logoФормула-1
GP2
logoНико Хюлькенберг
logoФормула-2
logoГабриэл Бортолето
logoФормула-3
logoЗаубер
Гран-при Бразилии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ральф Шумахер: «Следующий сезон кажется для Аджара лучшей возможностью для перехода в «Ред Булл»
20 минут назад
Фернандо Алонсо о самом большом разочаровании в карьере: «Гран-при Абу-Даби 2010 года»
30 минут назад
Андреа Кими Антонелли: «Европейская часть сезона получилась очень трудной – рад, что она позади»
56 минут назад
Джордж Расселл: «Было бы странно критиковать новые болиды до того, как мы опробуем их на трассе»
сегодня, 11:40
Дэвид Култхард: «Если у «Ред Булл» будут проблемы в 2026 году – Ферстаппен скорее всего перейдет куда-то еще»
3сегодня, 11:28
Два ключевых инженера из моторного подразделения «Феррари» перейдут в «Ауди»
6сегодня, 11:08
Лоран Мекьес: «Я внес нулевой вклад в победу «Ред Булл» в Италии»
2сегодня, 11:06
Чемпион «Ф-2»-2023 Пуршер станет пилотом «Пежо» в WEC
сегодня, 10:46
Экс-менеджер команд «Ф-1» Галлахер о Норрисе и Пиастри: «Это война, перчатки сброшены. Время на разговоры о слабости Ландо закончилось»
сегодня, 10:34
Электросерия MotoE – гонки поддержки MotoGP – закроется после семи сезонов
сегодня, 10:12
Ко всем новостям
Последние новости
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игоры Драйв»
сегодня, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27