Джордж Расселл: «Было бы странно критиковать новые болиды до того, как мы опробуем их на трассе»

Расселл не спешит с критикой регламента 2026 года.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл рассказал, что предпочитает дождаться момента, когда он сам сможет опробовать на трассе новый болид 2026 года, прежде чем критиковать новый технический регламент.

Многие гонщики «Ф-1» уже опробовали модели болидов 2026 года на симуляторах и в основном остались не слишком довольны полученными ощущениями.

«Было бы странно критиковать новые двигатели и новые болиды до того, как мы сможем опробовать их на трассе. При этом можно вспомнить 2014-й год, когда мы впервые перешли на гибридные двигатели V6. Тогда скорости, которых мы достигали на прямых, поначалу тоже, скажем так, не поражали воображение.

Мощность тех двигателей составляла около 850 л.с. Мощность нынешних двигателей – более 1000 л.с. Так что да, вполне естественно, что в следующем году нас ждут большие перемены. Изменятся сами гонки – больше не будет DRS, заряд батареи будет расходоваться не так, как сейчас.

Но я открыт к переменам, как и многие гонщики, и хочу на это посмотреть. Вообще гонщиков мало волнуют такие вещи, пока они выигрывают», – рассказал Расселл.

