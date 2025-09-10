  • Спортс
  • Лоран Мекьес: «Цунода показал очень хорошую квалификационную скорость. Жаль, не получился чистый гоночный день в Монце»
Лоран Мекьес: «Цунода показал очень хорошую квалификационную скорость. Жаль, не получился чистый гоночный день в Монце»

Мекьес вступился за Цуноду после неудачи в Монце.

Новый руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес похвалил Юки Цуноду за высокий квалификационный темп на Гран-при Италии, но отметил и проблемы в гонке – японец стал 13-м на подбитой машине.

«Сложно сделать выводы из гонки Юки, потому что на первом отрезке он ехал в трафике, а на втором болид был поврежден.

Однако, глядя на квалификацию, я все равно оцениваю уик-энд как хороший. Он был в двух десятых от Макса [Ферстаппена] в первом сегменте. Не сказать, что Макс был медленным на этом этапе, а [Цунода] был в двух десятых от Макса и во втором сегменте, хотя его болид немного уступал. Нет сомнений, что все атаковали на 100 процентов во втором сегменте.

Да, отставание в третьем сегменте было больше, но, во-первых, он пробился в третий сегмент, а это очень хорошее выступление, а, во-вторых, он выезжал первым в третьем сегменте. Это тоже не помогло.

На мой взгляд, Юки показал очень хороший темп на коротких отрезках. Что касается скорости на длинных отрезках, жаль, что не получился чистый гоночный день», – проанализировал Мекьес показатели Цуноды.

Юки Цунода о контакте с Лоусоном: «Не знаю, какой в этом был смысл. Я боролся за очки, а он нет»

Гельмут Марко о Цуноде: «Невероятно глупое столкновение с Лоусоном»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
