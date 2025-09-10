  • Спортс
  • Эндрю Бенсон: «У Цуноды кончается время, чтобы проявить себя и сохранить место в «Ред Булл»
Эндрю Бенсон: «У Цуноды кончается время, чтобы проявить себя и сохранить место в «Ред Булл»

Бенсон прогнозирует уход Цуноды из «Ред Булл».

Автоспортивный редактор BBC Эндрю Бенсон поделился мнением о шансах Юки Цуноды сохранить место в «Ред Булл» в сезоне-2026.

В своих рассуждениях Бенсон признал, что у Цуноды осталось очень мало времени, чтобы проявить себя и улучшить результаты, и что пока все идет к тому, что японец потеряет место в «Ред Булл» по окончании чемпионата.

«Формально Цунода пока не лишился места в «Ред Булл», но часики тикают. После Гран-при Италии руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес очень не хотел критиковать Цуноду, указывая на то, что тот постоянно находился в трафике, а потом еще и повредил днище своего болида при контакте с Лоусоном.

При этом Мекьес признал, что Цуноде нужно больше работать над гоночным темпом, чем над квалификационным. И это при том, что в Монце Цунода квалифицировался 10-м, уступив взявшему поул напарнику 0,727 секунды.

Да, на болиде Цуноды не было установлено новое днище, как у Ферстаппена, но это не объясняет настолько большое отставание.

После Гран-при Нидерландов Мекьес говорил, что в «Ред Булл» не будут спешить с принятием решения по составу пилотов, что у них полно времени. Но при этом ясно, что у Цуноды как раз кончается время, чтобы успеть проявить себя и сохранить место на следующий сезон. При этом очевидным фаворитом на место в «Ред Булл» сейчас кажется Изак Аджар», – рассказал Бенсон.

Юниора «Ред Булл» ждут в «Ф-1», а он выносит соперников в молодежке. Точно готов к Гран-при?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: BBC
logoФормула-1
logoЮки Цунода
logoРед Булл
Эндрю Бенсон
Гран-при Нидерландов
logoЛоран Мекьес
Гран-при Италии
