Карун Чандок: «Без размена в «Макларене» было бы внутреннее напряжение и странная динамика»

Чандок согласился со словами Пиастри о механиках «Макларена».

Комментатор Sky Sports и бывший гонщик «Формулы-1» Карун Чандок поделился мнением о нашумевшем обмене позициями между напарниками по «Макларену » Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри на Гран-при Италии .

Эксперт обратил внимание на высказывание Пиастри, который напомнил, что пилоты обязаны защищать сотрудников команды.

«На мой взгляд, Оскар очень правильно высказался о механиках. Ведь есть механики, работающие с машиной Оскара и с машиной Ландо, но на пит-стопе они действуют вместе.

Команда не хочет, чтобы из-за механика, который обычно занимается болидом Оскара, Ландо потерял позицию, правильно? Это создало бы внутреннее напряжение и странную динамику в команде.

Поэтому лично я прекрасно понимаю, почему «Макларен» так поступил. Кубок конструкторов уже в кармане, так что теперь команда хочет сохранить здоровую, гармоничную атмосферу – не только между пилотами, но и между группами инженеров и механиков.

Конечно, можно говорить, мол, «это гонки», но на месте Андреа Стеллы я бы поступил точно так же», – отметил Чандок.

