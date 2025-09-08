Оскар Пиастри: «Я и Норрис хотим бороться за титул не только в 2025-м. Мы в «Макларене» надолго – важно защищать тех, кто проводит пит-стопы»

Пиастри напомнил фанатам о досрочных целях пилотов «Макларена».

Оскар Пиастри , уступивший напарнику по «Макларену » Ландо Норрису на Гран-при Италии после размена позиций, сообщил о том, насколько важно сохранять здоровую атмосферу в коллективе.

«Мы много раз говорили, что хотим получить шанс на успех не только в этом году. В следующем сезоне грядет большое изменение регламента, и мы не знаем, насколько конкурентоспособной окажется наша команда – или любая другая.

В конце концов, мы хотим иметь максимальные шансы на титулы на протяжении всей карьеры в «Формуле-1», и мы оба в «Макларене» надолго. Защищать людей, которые работают с нами и предоставляют нам такую возможность – это очень важно.

Достаточно легко принять то, что ты второй в такой ситуации. Если бы была плотная борьба на протяжении всей гонки, ситуация была бы немного другой, но Ландо весь заезд опережал меня на несколько секунд, так что я не переживаю.

Повторюсь, мы хотим бороться за титул не только в этом году. Мы хотим сражаться столько, сколько возможно. Когда я говорю о защите сотрудников, речь в том числе о тех, кто проводит пит-стопы. Это не очень приятное чувство, могу себе представить. Важно защищать всех наших людей, ведь именно они дают нам надежду на титулы в ближайшие годы», – заявил лидер сезона на пресс-конференции.

«Прекрасно сказано», – отреагировал Норрис.

