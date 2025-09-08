  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Оскар Пиастри: «Я и Норрис хотим бороться за титул не только в 2025-м. Мы в «Макларене» надолго – важно защищать тех, кто проводит пит-стопы»
2

Оскар Пиастри: «Я и Норрис хотим бороться за титул не только в 2025-м. Мы в «Макларене» надолго – важно защищать тех, кто проводит пит-стопы»

Пиастри напомнил фанатам о досрочных целях пилотов «Макларена».

Оскар Пиастри, уступивший напарнику по «Макларену» Ландо Норрису на Гран-при Италии после размена позиций, сообщил о том, насколько важно сохранять здоровую атмосферу в коллективе.

«Мы много раз говорили, что хотим получить шанс на успех не только в этом году. В следующем сезоне грядет большое изменение регламента, и мы не знаем, насколько конкурентоспособной окажется наша команда – или любая другая.

В конце концов, мы хотим иметь максимальные шансы на титулы на протяжении всей карьеры в «Формуле-1», и мы оба в «Макларене» надолго. Защищать людей, которые работают с нами и предоставляют нам такую возможность – это очень важно.

Достаточно легко принять то, что ты второй в такой ситуации. Если бы была плотная борьба на протяжении всей гонки, ситуация была бы немного другой, но Ландо весь заезд опережал меня на несколько секунд, так что я не переживаю.

Повторюсь, мы хотим бороться за титул не только в этом году. Мы хотим сражаться столько, сколько возможно. Когда я говорю о защите сотрудников, речь в том числе о тех, кто проводит пит-стопы. Это не очень приятное чувство, могу себе представить. Важно защищать всех наших людей, ведь именно они дают нам надежду на титулы в ближайшие годы», – заявил лидер сезона на пресс-конференции.

«Прекрасно сказано», – отреагировал Норрис.

Скандал в «Макларене»: приказали Пиастри пропустить Норриса. Даже Ферстаппен хихикал по радио

Ландо Норрис: «Если бы это я ехал позади, а с Пиастри случилось такое, я бы вернул ему позицию»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoМакларен
logoОскар Пиастри
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
Гран-при Италии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ферстаппен проехал быстрейшую гонку в истории «Ф-1» за 73 минуты со средней скоростью в 250,7 км/ч
53 секунды назад
Гельмут Марко: «Инженеры теперь больше слушают пилотов»
7 минут назад
Тото Вольфф: «V8 – оптимальный компромисс для «Ф-1», но мотористы не хотят тратиться на две параллельные программы»
18 минут назад
Изак Аджар о 10-м месте: «Для «Рейсинг Буллз» подиум не норма»
27 минут назад
Фанаты встретили Ферстаппена на подиуме Гран-при Италии песней в его честь
10сегодня, 08:40Видео
Тото Вольфф: «Антонелли нужен чистый уик-энд, чтобы не тащить за собой груз ошибок»
2сегодня, 08:28
Андреа Стелла о тактике «Макларена»: «У команды были стимулы оставаться на трассе как можно дольше»
12сегодня, 07:56
Технический директор «Ред Булл»: «Не был уверен насчет предложения Ферстаппена об изменении настроек»
сегодня, 07:37
Джонатан Уитли: «Впечатлен тем, как «Макларен» справляется с двумя пилотами, борющимися за титул»
сегодня, 07:20
Шарль Леклер: «Победа в 2025-м? Не был уверен до Монцы, не уверен и теперь»
1сегодня, 06:58
Ко всем новостям
Последние новости
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото