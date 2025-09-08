  • Спортс
  • Ферстаппен – лучший пилот Гран-при Италии по версии The Race, Алонсо и Леклер в топ-3, Антонелли – худший
9

Ферстаппен – лучший пилот Гран-при Италии по версии The Race, Алонсо и Леклер в топ-3, Антонелли – худший

Ферстаппен возглавил топ гонщиков «Формулы-1» в Монце.

Издание The Race поделилось рейтингом пилотов по итогам Гран-при Италии.

Эксперт Эдд Строу традиционно располагает спортсменов от лучшего к худшему с учетом выступлений по ходу всего уик-энда.

Первую строчку рейтинга занял выигравший гонку Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Вместе с ним в тройку лучших попали Шарль Леклер («Феррари») и Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

В то же время худшим в этот уик-энд был признан новичок «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

Рейтинг пилотов Гран-при Италии (The Race)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Ландо Норрис («Макларен»)

6. Габриэл Бортолето («Заубер»)

7. Алекс Албон («Уильямс»)

8. Оскар Пиастри («Макларен»)

9. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

10. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

11. Франко Колапинто («Альпин»)

12. Пьер Гасли («Альпин»)

13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

14. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

15. Оливер Бермэн («Хаас»)

16. Юки Цунода («Ред Булл»)

17. Карлос Сайнс («Уильямс»)

18. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

19. Эстебан Окон («Хаас»)

20. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: The Race
