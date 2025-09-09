Босс «Кадиллака»: «Херте нужно показать, что он готов к «Ф-1»

В «Кадиллаке» рассказали, чего ждут от Херты в «Ф-2».

Исполнительный директор «Кадиллака» Дэн Таурисс отметил, что роль тест-пилота и переход в «Ф-2» еще не гарантируют Колтону Херте попадания в «Ф-1».

«Это «Формула-1 ». Ему нужно показать, что он готов выступать на таком высоком уровне. Думаю, его участие в «Формуле-2» выполняет сразу две функции: это часть обучения и возможность показать свои навыки, обретя уверенность.

Так он продемонстрирует команде и руководству, что готов к повышению», – заявил Таурисс.

Босс «Кадиллака» об участии Херты в «Ф-2»: «Это проявление уважения к европейским гонкам»

