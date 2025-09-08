Ферстаппен выступит за «Ред Булл» на шинных тестах в Монце

Ферстаппен примет участие в шинных тестах в Монце.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен будет работать со своей командой на шинных тестах, которые пройдут на трассе Гран-при Италии в Монце.

На тестах, в рамках которых в «Пирелли » занимаются разработкой новых шин для сезона-2026, выступят все четыре основных пилота команд «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз » – Макс Ферстаппен , Юки Цунода , Изак Аджар и Лиам Лоусон.

Тесты пройдут в рамках одного дня – во вторник. Точное расписание и очередность работы пилотов на трассе пока неизвестна.

