Ферстаппен выступит за «Ред Булл» на шинных тестах в Монце
Ферстаппен примет участие в шинных тестах в Монце.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен будет работать со своей командой на шинных тестах, которые пройдут на трассе Гран-при Италии в Монце.
На тестах, в рамках которых в «Пирелли» занимаются разработкой новых шин для сезона-2026, выступят все четыре основных пилота команд «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» – Макс Ферстаппен, Юки Цунода, Изак Аджар и Лиам Лоусон.
Тесты пройдут в рамках одного дня – во вторник. Точное расписание и очередность работы пилотов на трассе пока неизвестна.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
