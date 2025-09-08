Нико Росберг: «На месте Аджара я бы отказался сейчас переходить в «Ред Булл»

Росберг советует Аджару не переходить в «Ред Булл».

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг предостерег Изака Аджара от необдуманных действий.

Росберг считает, что Аджару стоит категорически отказаться от перехода в «Ред Булл », если предложение поступит ему по ходу сезона.

На Гран-при Италии Аджар вновь продемонстрировал очень хорошее выступление, сумев прорваться в топ-10 после старта с пит-лейн.

«Очередное фантастическое выступление Аджара. А теперь вопрос – что если Лоран Мекьес позвонит ему в понедельник и скажет: «Юки Цунода выбыл, ты садишься за руль «Ред Булл» в следующей гонке»?

На месте Аджара я бы отказался, сто процентов. Я бы сказал, что не собираюсь этого делать, и что не надо пытаться вынудить меня пойти на это.

Даже если бы это был единственный шанс [в карьере] попасть в «Ред Булл». Не важно, все равно нет. Не будут же меня вынуждать делать это, ведь так?

Вы видели, какой это риск? Карьеры скольких гонщиков чуть не уничтожил «Ред Булл»? Посмотрите на ситуацию Юки Цуноды – сейчас перспективы его карьеры выглядят не слишком здорово. При этом в «Рейсинг Буллз » он выступал нормально у него все было хорошо», – рассказал Росберг.

Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен привез «Макларенам» 19 секунд?