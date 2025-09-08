Карлос Сайнс: «Инцидент с Бермэном фактически разрушил мою гонку»

Сайнс подвел итоги гонки в Монце.

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс рассказал о том, как для него сложился Гран-при Италии.

По словам Сайнса, у него были все шансы все-таки попасть в топ-10, но он лишился их после того, как повредил болид при попытке обгона «Хааса » Оливера Бермэна .

«На стартовой решетке мы были последними среди тех, кто начинал гонку на «медиуме». Так что нам в любом случае было бы сложно отыграться, потому что соперники впереди были на такой же стратегии, что и мы. Но в итоге мы смогли заметно продлить отрезок на «медиуме», и после перехода на «хард» я начал отыгрываться.

Я был быстрее Бермэна впереди меня, был быстрее Бортолето. Мы должны были начать прорываться, совершать обгоны. Но когда я пошел в атаку на Олли, между нашими болидами, к сожалению, произошел контакт. И этот инцидент фактически разрушил мою гонку. Болид получил повреждения. Так что да, это был не самый простой заезд. Еще на болиде возникли проблемы с работой батареи.

Как бы то ни было, нужно не сбавлять обороты. У нас есть скорость и в квалификациях, и в гонках. Так что когда-то я точно должен попасть в очковую зону. Но да, не буду врать, эта неудачная серия начинает раздражать», – рассказал Сайнс.

Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен привез «Макларенам» 19 секунд?