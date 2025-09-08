Майк Крак о Стролле: «Он разочарован, ведь ни за что не борется»

В «Астон Мартин» объяснили поведение Стролла после гонки в Монце.

Операционный директор «Астон Мартин » Майк Крак ответил на вопрос, был ли Ланс Стролл зол из-за стратегии команды на Гран-при Италии, где финишировал последним.

После гонки канадец дал односложные ответы.

«Нет, думаю, когда в гонке практически не наблюдается износ шин и ты стартуешь ближе к концу пелотона, остается надеяться на возникновение возможностей.

Когда мы отправляемся на пит-стоп, всегда появляется машина безопасности, так что мы сказали ему подождать сэйфти-кар – который так и не выехал.

В такой ситуации нормально испытывать разочарование, ведь ты ни за что не борешься, хотя и атакуешь изо всех сил. Так что я могу понять Ланса», – сказал Крак.

Стролл ответил «ага», «не особо» и «мне нечего сказать» на вопросы после 18-го места в Монце



