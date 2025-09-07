Тото Вольфф: «Ферстаппен заставил нас всех глупо выглядеть»

Вольфф огорчился из-за результатов этапа в Монце.

Руководитель «Мерседеса » Тото Вольфф прокомментировал победу Макса Ферстаппена на Гран-при Италии.

«Сегодня только один человек выступил хорошо. Макс заставил нас всех глупо выглядеть. Как вы говорите по-итальянски? «Ступид» [stupid].

Для нас это был не лучший уик-энд. Ни для Джорджа [Расселла], ни для Кими [Антонелли]. Слишком многие мелочи сложились не так, слишком много скачков в темпе.

Машина работала не на уровне Монреаля, пятое и девятое место не приносят мне удовольствия», – отметил Вольфф.

Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен привез «Макларенам» 19 секунд?

