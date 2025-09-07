Норриса освистали на подиуме в Монце. «Макларен» разменял позиции Ландо и Пиастри в конце гонки
Норриса с неодобрением встретили тифози после гонки в Монце.
Пилот «Макларена» Ландо Норрис занял второе место по итогам Гран-при Италии.
Незадолго до финиша Норриса опередил напарник Оскар Пиастри из-за заминки на пит-стопе Ландо. Позже команда приказала австралийцу вернуть позицию, в итоге лидер сезона стал третьим.
На награждении зрители освистали британского гонщика.
Пиастри обогнал Норриса из-за медленного пит-стопа Ландо и пропустил напарника после приказа «Макларена»
Ферстаппен уничтожил соперников и выиграл в Монце. «Феррари» – мимо домашнего подиума
Опубликовал: Михаил Ширяев
