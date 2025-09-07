Ферстаппен – гонщик дня на Гран-при Италии
Ферстаппен стал гонщиком дня на Гран-при Италии.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
В Монце Ферстаппен, стартовавший с поула, сумел одержать уверенную победу, опередив обоих пилотов «Макларена».
Ферстаппен уничтожил соперников и выиграл в Монце. «Феррари» – мимо домашнего подиума
