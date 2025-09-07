Мартин Брандл: «На месте боссов «Мерседеса» давно бы подписал новый контракт с Расселлом»

Брандл советует «Мерседесу» не тянуть с контрактом Расселла.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл не понимает причин задержки с подписанием нового контракта Джорджа Расселла с «Мерседесом ».

Брандл считает, что затягивая переговоры в «Мерседесе» делают только хуже, действуя на нервы своему гонщику.

«На месте боссов «Мерседеса» я бы уже давно подписал новый контракт с Расселлом. Потому что Джордж явно не слишком доволен происходящим, как мне кажется.

Хорошо заметно, что Джорджа явно задели все эти разговоры о возможном переходе Ферстаппена, которые шли летом. Если посмотреть на то, насколько все спокойно в «Макларене», да и в других командах, мне правда начинает казаться, что в «Мерседесе» перестарались и сами создали себе проблемы с составом пилотов. Я бы сохранил и Джорджа, и Кими [Антонелли]», – рассказал Брандл.

Поул Ферстаппена в Италии – быстрейший круг в истории «Ф-1». А как там «Феррари»?