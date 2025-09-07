  • Спортс
Фернандо Алонсо о 9-м месте: «Как оазис посреди пустыни. У «Астон Мартин» и «Альпин» худшие болиды»

Алонсо сравнил свой результат с оазисом в пустыне.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо назвал неожиданным девятое место в квалификации к Гран-при Италии.

«Это стало сюрпризом. Команда была практически убеждена, что мы не выйдем из первого сегмента. Мы использовали три комплекта шин, потому что считали, что это будет наша последняя сессии.

Будет тяжело. Я не настроен оптимистично [по поводу гонки], ведь сегодняшний результат – как оазис посреди пустыни. Считаю, впереди тяжелая гонка.

Мы полагали, что у нас и «Альпин» худшие болиды – и по-прежнему так считаем. Это был вдохновляющий день. К примеру, у Бортолето, который стартует перед нами, на 11 км/ч выше скорость на прямых. Думаю, мы отыгрываем 13 км/ч, когда открываем DRS, то есть он может сохранять отрыв от нас даже с закрытым антикрылом», – высказался испанец в субботу после квалификации.

Фернандо Алонсо: «Ферстаппен или Алонсо в команде – это и преимущество, и недостаток. Я просто делаю свою работу»

Гран-при Италии-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: SoyMotor.com
