Фернандо Алонсо: «Ферстаппен или Алонсо в команде – это и преимущество, и недостаток. Я просто делаю свою работу»
Алонсо похвалил себя и Ферстаппена.
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо кратко высказался о поуле соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена и своем девятом месте в квалификации к Гран-при Италии.
«Не буду ничего говорить. Я просто делаю свою работу.
Наличие Макса Ферстаппена или Фернандо Алонсо в команде – это и преимущество, и недостаток», – подчеркнул двукратный чемпион «Формулы-1».
Гран-при Италии-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й
Макс Ферстаппен о рекорде круга в Монце: «Если привезти в Монцу «Мерседес» 2020 года, можно будет проехать еще быстрее – особенно если за руль сяду я!»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: SoyMotor.com
