Фернандо Алонсо: «Ферстаппен или Алонсо в команде – это и преимущество, и недостаток. Я просто делаю свою работу»

Алонсо похвалил себя и Ферстаппена.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо кратко высказался о поуле соперника из «Ред Булл » Макса Ферстаппена и своем девятом месте в квалификации к Гран-при Италии.

«Не буду ничего говорить. Я просто делаю свою работу.

Наличие Макса Ферстаппена или Фернандо Алонсо в команде – это и преимущество, и недостаток», – подчеркнул двукратный чемпион «Формулы-1».

