Льюис Хэмилтон о слипстриме для Леклера: «Я никогда так не делал в других командах»

Хэмилтон объяснил, почему не «тянул» Леклера в квалификации.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон стал пятым по итогам квалификации к Гран-при Италии , но начнет гонку десятым из-за штрафа.

Британец ответил, почему Скудерия не приказала ему дать слипстрим напарнику Шарлю Леклеру, который в итоге стал четвертым.

«Я никогда так не делал в других командах. В конечном итоге мы бы потенциально пожертвовали одним из гонщиков. А у меня и так штраф в виде потери пяти позиций. Если говорить об очках, мне нужно было оказать настолько высоко, насколько возможно», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1».

Фредерик Вассер: «Леклер не просил слипстрим от Хэмилтона. «Феррари» рассматривала это, но решила не жертвовать болидом»

Ферстаппен побил рекорд круга в Италии, принадлежавший Хэмилтону. Перед Гран-при Льюис написал: «Какой лучший круг в истории Монцы?»