Фредерик Вассер: «Леклер не просил слипстрим от Хэмилтона. «Феррари» рассматривала это, но решила не жертвовать болидом»
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер в эфире итальянского Sky высказался о стратегии Скудерии в квалификации к Гран-при Италии. Шарль Леклер стал четвертым по итогам сессии, а Льюис Хэмилтон – пятым. Британец потеряет пять позиций на старте гонки из-за штрафа.
– Учитывая столь маленькие разрывы и штраф Льюиса, рассматривали ли вы вариант со слипстримом для Шарля?
– Такой вариант был, мы его рассматривали. Но, считаю, правильным решением было сосредоточиться на подготовке шин на круге выезда. На некоторых этапах мы уже видели, как плохая подготовка приводит к потере нескольких десятых. Мы решили, что правильно поступить так и не жертвовать болидом. В конце концов, разрывы маленькие, и я не знаю, получилось бы завоевать поул.
– Но просил ли Леклер слипстрим?
– Нет, не просил. Полагаю, Шарль прекрасно понимал ситуацию. Если бы вторая машина стартовала из хвоста или с пит-лейн, возможно, все было бы по-другому.
Леклер стартует 4-м на Гран-при Италии, Хэмилтон – 10-м
