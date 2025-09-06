Фредерик Вассер: «Леклер не просил слипстрим от Хэмилтона. «Феррари» рассматривала это, но решила не жертвовать болидом»

В «Феррари» объяснили, почему Хэмилтон не дал слипстрим Леклеру.

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер в эфире итальянского Sky высказался о стратегии Скудерии в квалификации к Гран-при Италии. Шарль Леклер стал четвертым по итогам сессии, а Льюис Хэмилтон – пятым. Британец потеряет пять позиций на старте гонки из-за штрафа.

– Учитывая столь маленькие разрывы и штраф Льюиса, рассматривали ли вы вариант со слипстримом для Шарля?

– Такой вариант был, мы его рассматривали. Но, считаю, правильным решением было сосредоточиться на подготовке шин на круге выезда. На некоторых этапах мы уже видели, как плохая подготовка приводит к потере нескольких десятых. Мы решили, что правильно поступить так и не жертвовать болидом. В конце концов, разрывы маленькие, и я не знаю, получилось бы завоевать поул.

– Но просил ли Леклер слипстрим?

– Нет, не просил. Полагаю, Шарль прекрасно понимал ситуацию. Если бы вторая машина стартовала из хвоста или с пит-лейн, возможно, все было бы по-другому.

Леклер стартует 4-м на Гран-при Италии, Хэмилтон – 10-м

Льюис Хэмилтон: «Очень доволен прогрессом. В гонке нужно найти способ прорваться наверх»