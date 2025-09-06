Изак Аджар: «Прогревочный круг получился ужасным из-за Сайнса»

Аджар недоволен поведением Сайнса в квалификации в Монце.

Пилот «Рейсинг Буллз » подвел итоги квалификации к Гран-при Италии, где стал 16-м. В гонке Аджар стартует с пит-лейн из-за замены элементов силовой установки.

«Болид работал очень хорошо. Прогревочный круг получился ужасным из-за Карлоса [Сайнса], он мешал мне проехать вперед.

Не понимаю, почему мы среди первых выехали на трассу на свежих шинах. Я без понятия, в чем был смысл этого. Я ошибся на быстром круге – вот и все. Тем не менее это моя первая ошибка в квалификации, так что бывает.

Я был на свежих шинах, Карлос – на использованных. Он пытался усложнить мне прогревочный круг и не давал нормально проехать вперед. Не знаю, чем он занимался», – сказал Аджар .

Гран-при Италии-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

