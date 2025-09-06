Оскар Пиастри: «Результат квалификации не стал сюрпризом, хотя я был бы рад оказаться чуть выше»

Пиастри спокойно воспринял поражение в квалификации.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри подвел итоги квалификации к Гран-при Италии, отметив, что результат сессии и третье место на стартовой решетке не стали для него большим сюрпризом, учитывая очень высокую плотность результатов.

«Ничего особенного не случилось. За исключением того, что я не самым оптимальным образом прошел первый поворот, в остальном мой круг получился хорошим. Я вполне уверенно провел квалификацию, постепенно прибавляя. Просто в этот уик-энд мы видим невероятную плотность результатов.

Макс Ферстаппен и «Ред Булл» выглядят очень быстрыми в этот уик-энд, хотя быстры многие команды – так что у нас, я бы не сказал, здесь нет комфортного преимущества.

Результат квалификации не стал сюрпризом, хотя понятно, что я был бы рад оказаться чуть выше на стартовой решетке. В любом случае, я уверенно себя чувствую перед завтрашней гонкой», – рассказал Пиастри.

