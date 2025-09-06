Аджар впервые в карьере выбыл после 1-го сегмента квалификации

Пилот «Рейсинг Буллз » Изак Аджар показал 16-е время в квалификации к Гран-при Италии .

Француз впервые в карьере вылетел после первого сегмента.

В прошлое воскресенье Изак завоевал дебютный подиум в «Формуле-1» на Гран-при Нидерландов .

