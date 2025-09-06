Аджар впервые в карьере выбыл после 1-го сегмента квалификации
Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар показал 16-е время в квалификации к Гран-при Италии.
Француз впервые в карьере вылетел после первого сегмента.
В прошлое воскресенье Изак завоевал дебютный подиум в «Формуле-1» на Гран-при Нидерландов.
17 фактов о внезапном дебютанте подиума «Формулы-1» Изаке Аджаре
Изак Аджар: «По-прежнему не готов к «Ред Булл» сейчас. В 2026-м – другой вопрос, не будет разговоров о втором болиде»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
