Хэмилтон приехал в паддок на байке в цветах итальянского флага

Хэмилтон удивил фанатов в Италии своим байком.

Пилот «Феррари» явился на автодром «Монца» на весьма необычном транспорте – мотоцикле «Дукати » Panigale V4S. Его оценивают примерно в 32 тыс. долларов.

Байк Хэмилтона отличается цветами итальянского флага, а сам Льюис приехал в синей командной футболке – как и особая ливрея «Феррари», она посвящена 50-летию первого титула Ники Лауды.

Ранее семикратный чемпион приезжал на байке на Гран-при Монако.

«Феррари» представила ливрею для Гран-при Италии – ее посвятили Ники Лауде

