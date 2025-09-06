Хэмилтон приехал в паддок на байке в цветах итальянского флага
Хэмилтон удивил фанатов в Италии своим байком.
Пилот «Феррари» явился на автодром «Монца» на весьма необычном транспорте – мотоцикле «Дукати» Panigale V4S. Его оценивают примерно в 32 тыс. долларов.
Байк Хэмилтона отличается цветами итальянского флага, а сам Льюис приехал в синей командной футболке – как и особая ливрея «Феррари», она посвящена 50-летию первого титула Ники Лауды.
Ранее семикратный чемпион приезжал на байке на Гран-при Монако.
«Феррари» представила ливрею для Гран-при Италии – ее посвятили Ники Лауде
