Босс «Кадиллака»: «До Переса присматривались к молодому пилоту – но опыт Чеко оказался невероятным»
Исполнительный директор «Кадиллака» Дэн Таурисс поделился подробностями о том, как проходили переговоры с пилотом Серхио Пересом. В частности, он раскрыл, что до мексиканца команда общалась с неназванным молодым гонщиком.
Ранее сообщалось, что на место в американском коллективе претендовали Мик Шумахер и Фелипе Другович.
«Хочет ли он снова гоняться? Где он выступал за свою карьеру? К чему он стремился? Нравился ли ему проект и чего он искал? Что ему осталось доказать?
Перес ответил на все эти вопросы во время переговоров. Его опыт говорил сам за себя. Он отлично с нами побеседовал и ушел воодушевленным.
До этого мы присматривались к молодому пилоту – но Перес оказался невероятным. Опытные пилоты действительно выделяются на фоне тех, кто еще не ездил за рулем болида», – отметил Таурисс.
«Кадиллак» взял двух списанных ветеранов – их представил Киану Ривз. Зачем они дебютанту «Ф-1»?