Босс «Кадиллака»: «До Переса присматривались к молодому пилоту – но опыт Чеко оказался невероятным»

В «Кадиллаке» рассказали о переговорах с Пересом.

Исполнительный директор «Кадиллака » Дэн Таурисс поделился подробностями о том, как проходили переговоры с пилотом Серхио Пересом . В частности, он раскрыл, что до мексиканца команда общалась с неназванным молодым гонщиком.

Ранее сообщалось, что на место в американском коллективе претендовали Мик Шумахер и Фелипе Другович.

«Хочет ли он снова гоняться? Где он выступал за свою карьеру? К чему он стремился? Нравился ли ему проект и чего он искал? Что ему осталось доказать?

Перес ответил на все эти вопросы во время переговоров. Его опыт говорил сам за себя. Он отлично с нами побеседовал и ушел воодушевленным.

До этого мы присматривались к молодому пилоту – но Перес оказался невероятным. Опытные пилоты действительно выделяются на фоне тех, кто еще не ездил за рулем болида», – отметил Таурисс.

«Кадиллак» взял двух списанных ветеранов – их представил Киану Ривз. Зачем они дебютанту «Ф-1»?

