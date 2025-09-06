На болиде Лоусона заменили двигатель перед квалификацией к Гран-при Италии
На болиде Лоусона заменили двигатель.
Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон будет выступать на Гран-при Италии на болиде со старым двигателем.
По ходу третьей практики на моторе в болиде Лоусона отказал один из датчиков. Что привело к необходимости заменить силовую установку.
В болид Лоусона установили один из старых моторов с большим километражем, который используется на свободных заездах. Таким образом, Лоусон не получит штраф за перерасход компонентов силовой установки, разрешенных на сезон.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: соцсети Адама Купера
