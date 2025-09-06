На болиде Лоусона заменили двигатель перед квалификацией к Гран-при Италии

На болиде Лоусона заменили двигатель.

Пилот «Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон будет выступать на Гран-при Италии на болиде со старым двигателем.

По ходу третьей практики на моторе в болиде Лоусона отказал один из датчиков. Что привело к необходимости заменить силовую установку.

В болид Лоусона установили один из старых моторов с большим километражем, который используется на свободных заездах. Таким образом, Лоусон не получит штраф за перерасход компонентов силовой установки, разрешенных на сезон.

