Джонатан Уитли: «Никогда не был лидером в «Ред Булл» – я и не хотел»

Уитли поделился историей об уходе из «Ред Булл».

Руководитель «Заубера » рассказал об уходе с должности спортивного директора «Ред Булл ».

«Не могу сказать, что всегда мечтал стать руководителем команды. Всегда говорил, что я невероятно неамбициозен.

Может показаться безумным, но я всегда посвящал себя своему руководству. [Управление командой] было моей конечной целью – это был довольно драматичный путь. Он занял у меня 34 года.

Я задумался [об уходе из «Ред Булл»], когда в прошлом году сидел в офисе, в котором провел около 19 лет. Подписать новый долгосрочный контракт, остаться спортивным директором или заняться чем-то вне зоны комфорта?

Я никогда не был лидером в «Ред Булл» – я и не хотел. Но когда в прошлом году в начале мая было объявлено об уходе Эдриана Ньюи, некоторые внезапно задумались: а что сделает Джонатан Уитли? После разговора с [исполнительным директором «Ауди »] Гернотом Делльнером я ощутил энтузиазм. Я почувствовал, что именно это мне и нужно», – рассказал Уитли.

Джонатан Уитли о Ферстаппенах: «Шумахера тоже выставляли злодеем. Макс и Йос – самые искренние и честные люди»