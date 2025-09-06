Джонатан Уитли о Ферстаппенах: «Шумахера тоже выставляли злодеем. Макс и Йос – самые искренние и честные люди»

Уитли поделился мнением о семье Ферстапппенов.

Руководитель «Заубера » и бывший спортивный директор «Ред Булл » Джонатан Уитли рассказал о своем отношении к Максу Ферстаппену и его отцу Йосу.

«Я знаю Йоса с 1993-го, мы давно знакомы. И у нас все еще хорошие отношения, мы общаемся уже больше 30 лет. В июле в Сильверстоуне Йос подошел ко мне на пит-лейн, чтобы поздравить с третьим местом Нико Хюлькенберга – хотя у его сына выдалась трудная гонка. Это воплощение товарищества показывает человеческую сторону этого мира и спорта.

Что касается Макса, то и о Михаэле Шумахере высказывались как о грубом и жестком. Чтобы выставить его злодеем. Но Макс и Йос – вероятно, самые искренние и честные люди.

Они невероятно страстные. Да, Йос эмоционально вовлечен в дела Макса. Но почему вы считаете, что можно чего-то достичь, не посвятив себя этому полностью? В пылу момента что-то может вылететь, но зачастую представляют только одну сторону истории. Я знаю их совсем другими.

Мечтаю ли я вновь поработать с Максом? Что ж, если бы я, будучи руководителем, сказал, что не хочу видеть в своей команде лучшего пилота «Формулы-1», то я оказался бы неподходящим человеком для этой должности», – отметил Уитли.

