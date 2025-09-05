Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» не так конкурентоспособен в Италии, как на последних этапах»

Алонсо указал на спад формы «Астон Мартин».

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо сообщил, что на Гран-при Италии не может показывать ту же скорость, которую демонстрировал в недавних гонках.

«В целом это была обычная пятница. Нам все еще нужно улучшить болид. Мы не так конкурентоспособны, как на последних двух этапах, и нужно найти больше скорости.

Ситуация была хуже в высокоскоростных поворотах – с медленными мы можем что-то сделать. Я чувствовал, что мы не можем бороться с большой топливной нагрузкой – надо отыскать скорость», – произнес двукратный чемпион «Формулы-1».

