Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» не так конкурентоспособен в Италии, как на последних этапах»
Алонсо указал на спад формы «Астон Мартин».
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо сообщил, что на Гран-при Италии не может показывать ту же скорость, которую демонстрировал в недавних гонках.
«В целом это была обычная пятница. Нам все еще нужно улучшить болид. Мы не так конкурентоспособны, как на последних двух этапах, и нужно найти больше скорости.
Ситуация была хуже в высокоскоростных поворотах – с медленными мы можем что-то сделать. Я чувствовал, что мы не можем бороться с большой топливной нагрузкой – надо отыскать скорость», – произнес двукратный чемпион «Формулы-1».
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: SoyMotor.com
