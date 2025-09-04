Стролл опроверг слухи о желании завершить карьеру в 2023-2024 годах

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл отреагировал на слухи, согласно которым он хотел завершить карьеру в «Формуле-1» и гонках в 2023-2024 годах, однако не стал это делать из-за давления отца – владельца команды Лоренса Стролла.

«У меня не было таких планов. Не знаю, откуда это взялось.

Это сказал комментатор? Наверное, ему нужно было что-то сказать! У меня таких планов не было», – повторил канадец перед Гран-при Италии .

