Андреа Кими Антонелли: «Досадно, что сегодня мы не добрали кругов, но я буду готов отыграться завтра»

Антонелли прокомментировал вылет с трассы в Монце.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Италии, а также прокомментировал инцидент с вылетом с трассы.

«Я немного перестарался в зоне торможения. Досадно, что так вышло. День складывался неплохо, я хорошо провел первую практику, да и на старте второй мы смотрелись сильно. Я по-прежнему чувствую себя уверенно, мы движемся в правильном направлении работе над настройками болида. Досадно, что сегодня мы не добрали кругов, но я буду готов отыграться завтра.

Думаю, что в квалификации, как и всегда, борьба будет очень плотной. Сейчас плотность результатов в пелотоне очень высокая. Будет непросто, но, как я уже сказал, сегодня у нас был хороший темп», – рассказал Антонелли.

