Франц Тост: «На месте руководства «Макларена» не стал бы вмешиваться в борьбу Пиастри и Норриса»

Франц Тост дал бы Норрису и Пиастри бороться за титул.

Бывший руководитель второй команды «Ред Булл» (ныне «Рейсинг Буллз ») Франц Тост считает, что боссам «Макларена» не стоит вмешиваться в борьбу Оскара Пиастри и Ландо Норриса .

Тост считает, что с учетом преимущества в скорости в «Макларене» уже могут не опасаться конкурентов и дать своим гонщиком решить судьбу титула в очном противостоянии на трассе.

«На месте руководства «Макларена» я бы не стал вмешиваться. Гонщики должны разобраться между собой. И в «Макларене» могут себе это позволить.

Ферстаппен близок к гонщикам «Макларена» по скорости, но не может бороться с ними из-за разницы в болидах. Хоть математически у него еще и остаются шансы. Но в «Макларене» могут больше не бояться конкурентов. Так что посмотрим, кто из гонщиков «Макларена » окажется сильнее», – рассказал Тост.

