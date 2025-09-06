0

Формула-2. Италия. Форнароли выиграл 1-ю гонку, Линдблад – 2-й, Дюрксен – 3-й

Форнароли сдержал Линдблада и выиграл спринт «Ф-2» в Монце.

Пилот «Инвикты» Леонардо Форнароли одержал победу в первой гонке «Формулы-2» в Италии после старта с третьей позиции.

Лидер сезона сдержал юниора «Ред Булл» Арвида Линблада из «Кампоса», который финишировал вторым, гонщик «Эй-Ай-Экс Рейсинг» Йозуа Дюрксен стал третьим.

Четвертое место занял один из претендентов на титул Рихард Версхор из «МП Моторспорт», обладатель поул-позиции Дино Беганович («Хайтек») пересек финишную черту третьим, но опустился на шестую строчку из-за штрафа.

Гонщик «Родена» Алекс Данн в борьбе с соперником из «Трайдента» Сами Мегетунифом оказался в гравии и в итоге завершил заезд 11-м, пилот «Хайтека» Люк Браунинг стал восьмым, представитель «ДАМС» Джек Кроуфорд – 16-м.

На счету Форнароли 164 балла в 2025 году, его преследуют Версхор (140), Кроуфорд (137), Браунинг (126), Данн (124) и Линдблад (101).

Формула-2. Италия. Браунинг выиграл квалификацию, Версхор стал 2-м и попал в аварию, Маини – 3-й, Линдблад – 7-й, Форнароли – 9-й после поломки

