  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Формула-2. Италия. Браунинг выиграл квалификацию, Версхор потерял 2-е место после аварии, Линдблад – 6-й, Форнароли – 8-й после поломки
3

Формула-2. Италия. Браунинг выиграл квалификацию, Версхор потерял 2-е место после аварии, Линдблад – 6-й, Форнароли – 8-й после поломки

Браунинг забрал поул в драматичной квалификации «Ф-2».

Пилот «Хайтека» Люк Браунинг показал лучшее время в квалификации «Формулы-2» в Монце.

Вторым стал один из лидеров сезона Рихард Версхор из «МП Моторспорт», попавший в аварию в конце сессии, третьим – представитель «ДАМС» Куш Маини.

Гонщик «Кампоса» Арвид Линдблад занял седьмое место. Машина лидера сезона Леонардо Форнароли сломалась, пилот «Инвикты» остался на девятой строчке, его конкурент из «ДАМС» Джек Кроуфорд завершил квалификацию 12-м.

Обновление: Версхор опустился со второй позиции на 14-ю – судьи признали, что Рихард вызвал красные флаги по своей вине, и его лучший круг был списан.

Маини поднялся на вторую строчку, пилот «Инвикты» Роман Станек – на третью, один из претендентов на титул Алекс Данн из «Родена» – на пятую, Линдблад – на шестую, Форнароли – на восьмую, Кроуфорд – на 11-ю.

Гран-при Италии-2025. Расписание трансляций

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoФормула-2
результаты
Арвид Линдблад
Кампос Рейсинг
Леонардо Форнароли
Джек Кроуфорд
Люк Браунинг
Куш Маини
МП Моторспорт
Инвикта
ДАМС
Рихард Версхор
Хайтек
Роман Станек
Роден
Алекс Данн
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Италии-2025. Расписание трансляций
4вчера, 19:50
Юки Цунода: «Ред Булл» нужно найти баланс между темпом на длинной и на короткой дистанции»
4вчера, 19:41
Джордж Расселл: «У «Мерседеса» неплохой темп, но плотность результатов очень высокая»
1вчера, 19:24
Шарль Леклер: «Сегодня «Феррари» была быстра, но управлять ей было не так просто»
2вчера, 19:11
Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» не так конкурентоспособен в Италии, как на последних этапах»
вчера, 18:53
Шарль Леклер: «Приоритет «Феррари» – постараться понять, как еще улучшить гоночный темп»
вчера, 18:47
Фредерик Вассер о плотности пелотона: «Вот настоящие гонки. В последние годы были разные победители – это хорошее шоу»
2вчера, 18:37
Лоран Мекьес: «Не планируем перестановок в составах пилотов «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» по ходу сезона»
6вчера, 18:34
Гельмут Марко: «Ред Булл» надеется на борьбу за победу, если «Макларен» не найдет дополнительную скорость в квалификации»
вчера, 18:10
Льюис Хэмилтон: «Обгонять в Монце не так уж легко, мой штраф может стать проблемой»
4вчера, 18:07
Ко всем новостям
Последние новости
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото