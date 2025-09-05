Формула-2. Италия. Браунинг выиграл квалификацию, Версхор потерял 2-е место после аварии, Линдблад – 6-й, Форнароли – 8-й после поломки
Пилот «Хайтека» Люк Браунинг показал лучшее время в квалификации «Формулы-2» в Монце.
Вторым стал один из лидеров сезона Рихард Версхор из «МП Моторспорт», попавший в аварию в конце сессии, третьим – представитель «ДАМС» Куш Маини.
Гонщик «Кампоса» Арвид Линдблад занял седьмое место. Машина лидера сезона Леонардо Форнароли сломалась, пилот «Инвикты» остался на девятой строчке, его конкурент из «ДАМС» Джек Кроуфорд завершил квалификацию 12-м.
Обновление: Версхор опустился со второй позиции на 14-ю – судьи признали, что Рихард вызвал красные флаги по своей вине, и его лучший круг был списан.
Маини поднялся на вторую строчку, пилот «Инвикты» Роман Станек – на третью, один из претендентов на титул Алекс Данн из «Родена» – на пятую, Линдблад – на шестую, Форнароли – на восьмую, Кроуфорд – на 11-ю.