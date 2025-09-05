Формула-2. Италия. Браунинг выиграл квалификацию, Версхор потерял 2-е место после аварии, Линдблад – 6-й, Форнароли – 8-й после поломки

Браунинг забрал поул в драматичной квалификации «Ф-2».

Пилот «Хайтека» Люк Браунинг показал лучшее время в квалификации «Формулы-2» в Монце.

Вторым стал один из лидеров сезона Рихард Версхор из «МП Моторспорт», попавший в аварию в конце сессии, третьим – представитель «ДАМС» Куш Маини.

Гонщик «Кампоса » Арвид Линдблад занял седьмое место. Машина лидера сезона Леонардо Форнароли сломалась, пилот «Инвикты» остался на девятой строчке, его конкурент из «ДАМС » Джек Кроуфорд завершил квалификацию 12-м.

Обновление: Версхор опустился со второй позиции на 14-ю – судьи признали, что Рихард вызвал красные флаги по своей вине, и его лучший круг был списан.

Маини поднялся на вторую строчку, пилот «Инвикты» Роман Станек – на третью, один из претендентов на титул Алекс Данн из «Родена» – на пятую, Линдблад – на шестую, Форнароли – на восьмую, Кроуфорд – на 11-ю.

