Льюис Хэмилтон: «Не думал о том, каково пилоту «Феррари» оказаться на подиуме в Монце. Я уже был здесь»

Хэмилтон поделился мыслями об этапе в Монце.

Пилот «Феррари» ответил, задумывался ли он о том, каково это оказаться на подиуме Гран-при Италии в качестве пилота «Феррари».

«Честно, нет. Просто потому, что я уже много раз был здесь на подиуме. Я знаю, каково это. Видел, как это ощущали другие пилоты «Феррари» – и все, что я попытаюсь себе представить, будет сильно отличаться от реальных ощущений», – сказал Хэмилтон.

Также Льюис рассказал, чего именно ждет от уик-энда в Монце:

«Каждый уик-энд я управляю этим болидом на конкретной трассе. И используемый подход отличается от моего предыдущего опыта. На разных этапах ты используешь разные настройки, так что всегда сталкиваешься с чем-то новым – что мне нравится.

Думаю, «Феррари» вполне хорошо выступала здесь в последние годы. В прошлом сезоне они победили – благодаря отличной стратегии и пилотажу Шарля [Леклера].

Мне просто интересно посмотреть, как здесь работает болид. Мы учимся каждый уик-энд, и из последнего извлекли массу позитивного. Нужно продолжать в том же духе».

