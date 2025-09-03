Тото Вольфф: «Что бы произошло, если бы Антонелли обогнал «Феррари»? Думаю, итальянцы были бы счастливы»

Вольфф полагает, что в Италии обрадуются, если Антонелли обгонит «Феррари».

Руководитель «Мерседеса » ответил на вопрос, переживает ли он о том, как примут Кими Антонелли на Гран-при Италии местные фанаты после аварии в Зандворте.

На этапе в Нидерландах гонщик «Мерседеса» столкнулся с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером, в результате чего монегаск сошел.

«Что ж, по ходу гонки я думал: что бы произошло, если бы Кими обогнал «Феррари»? Думаю, люди в Италии были бы счастливы.

Итальянские фанаты хотят видеть в борьбе итальянских пилотов, которые выжимают максимум из болида и порой даже выходят за пределы. Это то, что случилось [в Зандворте]. Итальянские фанаты не хотят видеть нерешительных пилотов – нужны те, кто готов атаковать изо всех сил.

Очевидно, с точки зрения команды, мы не хотели выбивать «Феррари». Явно не хотели. Уверен, и Кими тоже не хотел выбивать «Феррари ». Но что есть, то есть. Такова жесткая борьба», – заявил Вольфф.

