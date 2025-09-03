Пауль Арон выступить за «Альпин» в 1-й практике Гран-при Италии
«Альпин» объявила об участии Арона в практике в Монце .
Резервный пилот «Альпин» Пауль Арон заменит Франко Колапинто в первой практике Гран-при Италии.
Арон уже дважды появлялся в «Ф-1» в этом сезоне: он пилотировал «Заубер» в двух практиках – в Великобритании и в Венгрии.
Кроме того, в этой же сессии Алекс Данн выступит за «Макларен», заменив действующего лидера чемпионата Оскара Пиастри.
«Альпин» рассматривает замену Колапинто на Арона на последние 2-3 Гран-при 2025 года (PlanetF1)
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RaceFans
