  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «Да, я так считаю». Сайнс верит в возможность выиграть чемпионат с «Уильямсом»
4

«Да, я так считаю». Сайнс верит в возможность выиграть чемпионат с «Уильямсом»

Сайнс верит в титул в составе «Уильямса».

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс рассказал о том, что ему нравится прогресс команды, который он видит. И что он чувствует себя способным построить команду вокруг себя и

«Да, я так считаю. Если я что и вынес из опыта выступлений за «Феррари», да и за другие команды – так это то, что собрав вокруг себя правильных людей я способен вместе с командой развивать конкурентоспособный болид.

Это придает мне уверенности – знание того, что я понимаю, как могу направлять крупную организацию в правильном направлении, какими характеристиками должна обладать машина, какой должна быть правильная структура команды. И я очень хочу помочь «Уильямсу» во всем этом.

Я вижу все, что происходит на базе «Уильямса», вижу реакцию команды, что все работает так, как хочется мне, в определенных моментах.

Конечно, вопрос в том, сможем ли мы все это реализовать, но я по-прежнему чувствую, что «Уильямс» — это подходящее для меня место, в котором я хочу остаться в будущем», – рассказал Сайнс.

17 фактов о внезапном дебютанте подиума «Формулы-1» Изаке Аджаре

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: ESPN F1
logoФормула-1
logoУильямс
logoКарлос Сайнс
logoФеррари
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
«Феррари» представила ливрею для Гран-при Италии – ее посвятили Ники Лауде
315 минут назадФото
Гюнтер Штайнер: «Возможно, «Ред Булл» следует взять Аджара, ведь больше никого нет»
30 минут назад
Тото Вольфф о двигателе «Ред Булл»: «Все равно что попытаться покорить Эверест»
451 минуту назад
Стефано Доменикали: «Нужно вернуться к обсуждению реверсивной решетки»
2сегодня, 08:33
Леклер одолжил телефон у фотографа после схода на Гран-при Нидерландов (RacingNews365)
3сегодня, 08:18
Гран-при Италии-2025. Расписание трансляций
2вчера, 18:45
Макс Ферстаппен: «Я уже добился большего, чем когда-либо мечтал. Не знаю, смогу ли выиграть пятый титул»
13вчера, 18:17
Заявка Таиланда на проведение Гран-при «Ф-1» оказалась под угрозой после снятия с должности премьер-министра страны (RaceFans)
вчера, 17:10
MotoGP. Морбиделли продлил контракт с «ВР46» на сезон-2026
3вчера, 16:31
Лоран Мекьес: «Разумеется, Аджару разрешено атаковать Ферстаппена»
11вчера, 16:04
Ко всем новостям
Последние новости
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
вчера, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
1 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото