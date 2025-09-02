«Да, я так считаю». Сайнс верит в возможность выиграть чемпионат с «Уильямсом»

Сайнс верит в титул в составе «Уильямса».

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс рассказал о том, что ему нравится прогресс команды, который он видит. И что он чувствует себя способным построить команду вокруг себя и

«Да, я так считаю. Если я что и вынес из опыта выступлений за «Феррари », да и за другие команды – так это то, что собрав вокруг себя правильных людей я способен вместе с командой развивать конкурентоспособный болид.

Это придает мне уверенности – знание того, что я понимаю, как могу направлять крупную организацию в правильном направлении, какими характеристиками должна обладать машина, какой должна быть правильная структура команды. И я очень хочу помочь «Уильямсу» во всем этом.

Я вижу все, что происходит на базе «Уильямса », вижу реакцию команды, что все работает так, как хочется мне, в определенных моментах.

Конечно, вопрос в том, сможем ли мы все это реализовать, но я по-прежнему чувствую, что «Уильямс» — это подходящее для меня место, в котором я хочу остаться в будущем», – рассказал Сайнс.

