Ральф Шумахер: «Порой происходят гонки, где гонщик команды вроде «Рейсинг Буллз» может проявить себя и попасть на подиум – в это красота «Ф-1»

Шумахер отметил выступление Аджара в Зандворте.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер рассказал, что Изак Аджар впечатлил его тем, как провел Гран-при Нидерландов .

Французский гонщик «Рейсинг Буллз » сумел закончить гонку на третьем месте и впервые в карьере в «Ф-1» попал на подиум.

«Аджар весь уик-энд выступал просто блестящим образом. И в этом красота «Формулы-1» – порой тут происходят такие гонки, в которых гонщик «Рейсинг Буллз» внезапно проявить себя и попасть на подиум. Команда «Рейсинг Буллз» очень хорошо проводить весь сезон, но то, что теперь эти выступления увенчались попаданием на подиум – это действительно здорово», – рассказал Шумахер.

