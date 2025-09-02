Ральф Шумахер: «Порой происходят гонки, где гонщик команды вроде «Рейсинг Буллз» может проявить себя и попасть на подиум – в это красота «Ф-1»
Шумахер отметил выступление Аджара в Зандворте.
Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер рассказал, что Изак Аджар впечатлил его тем, как провел Гран-при Нидерландов.
Французский гонщик «Рейсинг Буллз» сумел закончить гонку на третьем месте и впервые в карьере в «Ф-1» попал на подиум.
«Аджар весь уик-энд выступал просто блестящим образом. И в этом красота «Формулы-1» – порой тут происходят такие гонки, в которых гонщик «Рейсинг Буллз» внезапно проявить себя и попасть на подиум. Команда «Рейсинг Буллз» очень хорошо проводить весь сезон, но то, что теперь эти выступления увенчались попаданием на подиум – это действительно здорово», – рассказал Шумахер.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Week
